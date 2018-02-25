Глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер воздержался от советов на тему того, как именно разрешить спор между Македонией и Грецией. Политик именно со Скопье начал своё турне по Балканам. На встрече с македонским премьером Зораном Заевым Юнкер призвал как можно скорее решить проблему, но постарался сделать это аккуратно: