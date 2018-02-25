Глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер воздержался от советов на тему того, как именно разрешить спор между Македонией и Грецией. Политик именно со Скопье начал своё турне по Балканам. На встрече с македонским премьером Зораном Заевым Юнкер призвал как можно скорее решить проблему, но постарался сделать это аккуратно:
Юнкер воздержался от советов
Глава Европейской Комисии не стал давить на Скопье и Афины насчёт спора о названии Македонии
Юнкер воздержался от советов
«Обычно мы говорим всему миру, как следует действовать. Но в этом случае, после консультаций со специалистами, я воздержусь от того, чтобы прилюдно давать советы. Работайте с греческими коллегами, в Греции также будут работать с вами, и тогда дела пойдет в правильном направлении», — заявил Юнкер.
«Македония разбирается с проблемой, связанной с названием страны и и географическими обозначениями. Из-за этой проблемы между нашими странами пролегла трещина. Мы надеемся на долгосрочное решение, которое учитывало бы интересы обоих народов», — отметил македонский премьер.
Спор по поводу названия Македонии, которое в Греции не признают, блокирует европейские и евроатлантические перспективы Скопье. Однако за четверть века к компромиссу так и не пришли.
Как сообщает наш корреспондент Симела Тухтиду,
«По мнению аналитиков в Скопье, интерес, который Запад проявляет в последнее время к бывшей югославской республике, связан с тем, что западный мир наконец начинает понимать — стабильность и безопасность старого Света зависит от Балкан, „мягкого подбрюшья“ Европы, как они называют этот регион».