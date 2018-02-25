81 год — и снова впереди. Сильвио Берлускони и его правоцентристскую коалицию, сколоченную буквально за пару недель, называют наиболее вероятными победителями парламентских выборов, которые состоятся в Италии в следующее воскресенье.
Берлускони снова впереди
За неделю до выборов блок экс-премьера считают наиболее вероятным победителем
Берлускони снова впереди
Самому Берлускони нельзя стать премьером, поскольку четыре года назад его осудили за неуплату налогов. Однако в прессе его уже называют будущим «серым кардиналом».
Сторонники называют его даже «последней надеждой Италии». Однако по традиции щедрые предвыборные обещания, по подсчётам экономистов, никак не поспособствуют сокращению внешнего долга.
Кроме того, «Вперёд, Италия!» взяла себе в союзники праворадикалов из «Лиги Севера» и националистов из «Братьев Италии». В субботу в крупных городах страны прошли многотысячные антифашистские демонстрации.
Также выборы пройдут по обновлённому избирательному закону, который отдаёт предпочтение коалициям и блокам. В руководстве популистского движения «Пять звёзд» уверены, что новшества направлены против них, поскольку партия категорически отказывалась от любых союзов.