Олимпиада в Пхенчхане: легенды, юные таланты и новые рекорды

Паула Вилаплана, euronews: "Почти три недели соревнований, и вот Олимпийские игры подошли к концу. Спортсмены, которые стали легендами, юные таланты и новые рекорды – кажется, за это время зрители увидели всё, что только можно. И теперь мы представляем вам подборку лучших моментов Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане".

Шон Уайт – настоящий король хафпайпа. Американец стал первым сноубордистом, который выиграл "золото" на трех Олимпиадах. 12 лет назад он обошел всех соперников в Турине,а потом повторил свой успех в Ванкувере. В Пхенчхан Уайт приехал в статусе фаворита - и не подвел своих болельщиков.

Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Биатлонист Мартен Фуркад – самый титулованный французский спортсмен в истории Игр. Теперь он пятикратный олимпийский чемпион. Самыми "урожайными" для Фуркада стали как раз Игры в Пхенчхане – три "золота" за две недели: в гонке преследования, масс-старте и смешанной эстафете.

Фото: REUTERS/Murad Sezer

Свое имя в историю Олимпийских игр вписала чешская спортсменка Эстер Ледецкая. В Пхенчхане она завоевала "золото" в двух совершенно разных дисциплинах – в параллельном гигантском слаломе и горнолыжном супергиганте. До Ледецкой такое не удавалось никому.

На счету норвежской сборной – 39 медалей: 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых. Норвежцы побили рекорд, который восемь лет назад установили американцы на Играх в Ванкувере. Сборная США тогда заработала 37 наград.

Хлоя Ким – самая молодая сноубордистка, выигравшая Олимпийские игры. Американке всего 17 лет, но, несмотря на юный возраст, она доказала, что среди женщин ей нет равных в хафпайпе.

Российская фигуристка Алина Загитова установила рекорд в короткой программе, но она не намного обошла Евгению Медведеву. Определиться все должно было по итогам произвольной программы. Но тут обе фигуристки набрали равное количество баллов, и небольшое преимущество, полученное Загитовой в первый день, стало решающим. "Под занавес" Олимпиады еще одно" золото" упало в российскую копилку благодаря сборной по хоккею.

Фото: REUTERS/Brian Snyder

Паула Вилаплана, euronews: "В любой истории есть темная сторона. К сожалению, в случае с Олимпиадой проблема все та же. Над Пхенчханом нависла тень допинга. Российские атлеты на этих Играх выступали под нейтральным флагом из-за допинг-скандала. И вот пробы двух спортсменов из России даиа положительный результат. Кто-то даже лишился награды".

"Бронза" Александра Крушельницкого и Анастасии Брызгаловой стала первой олимпийской медалью в истории российского кёрлинга. Но сохранить награду не удалось. Допинг-тест выявил в организме Крушельницкого следы мельдония. При этом концентрация препарата говорит об однократном употреблении запрещенного вещества.

В борьбе за третье место в дабл-миксте Крушельницкий и Брызгалова обыграли норвежцев, но в итоге им пришлось отдать свою награду соперникам.

"Как вы знаете, был выявлен положительный случай. Я скажу то же, что говорил и раньше. Очень грустно, когда такое происходит", - сказал тогда представитель МОК Марк Адамс.

Позже вокруг российских атлетов разгорелся еще один скандал. Положительный результат дал допинг-тест бобслеистки Надежды Сергеевой. В ее анализах были обнаружены следы триметазидина. Спортсменка сама признала вину и отказалась от вскрытия пробы "Б". В Пхенчхане Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова финишировали 12-ыми в соревнованиях двоек. Позже их результаты были аннулированы.