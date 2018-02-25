Один человек погиб и два ранены в ходе антиправительственных протестов в столице Демократической Республики Конго Киншасе.
Протесты в Киншасе
В ходе католических протестов в Демократической Республике Конго погиб один человек.
Протесты в Киншасе
Католические и евангельские прихожане по всей стране должны были выйти на улицы после воскресных богослужений, но вооруженные силы безопасности окружили главные церкви Киншасы и перекрыли дороги, не дав начаться большинству демонстраций. В результате чего три человека были тяжело ранены, один из них скончался в больнице.
Протесты были вызваны планами действующего президента Демократической Республики Конго Жозефа Кабилы, полномочия которого истекли еще в декабре 2016 года, баллотироваться на очередных президентских выборах, запланированных на 23 декабря 2018 года.