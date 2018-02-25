В Праге задержан Салих Муслим, бывший глава курдской сирийской партии «Демократический союз». Ордер на арест был выдан Интерполом по запросу Анкары. В Турции имя Муслима включено в список особо опасных преступников, связанных с «Рабочей партией Курдистана», которую там считают террористической организацией — равно как и «Демократический союз». За его поимку объявлена крупная награда.
Курдского политика задержали по запросу Анкары
Экс-глава сирийского «Демократического союза» может быть экстрадирован из Чехии в Турцию
Курдского политика задержали по запросу Анкары
В Прагу политик прилетел из Брюсселя на конференцию по делам Ближнего Востока. Информация о его визите просочилась в СМИ. По некоторым сообщениям, с ним сфотографировался участник конференции из Турции, что и позволило Интерполу опознать Муслима.
По заявлению чешской стороны, решение об аресте пока не принято: дело о возможной экстрадиции рассмотрит чешский суд, но до этого Прага желает получить от Анкары официальные документы с требованием выдачи Салиха Муслима.