Из Москвы в Париж. На Европу надвигаются сибирские холода.
Из России... с холодом
Генерал Мороз надвигается на Европу из Сибири. Три человека скончались.
Из России... с холодом
Подобных погодных аномалий в Европе не было последние пять лет.
Пришедший из Сибири холодный фронт за последние сутки уже унес жизни троих жителей Польши и Франции. Приток холодного воздуха из России вызвал понижение температуры до минус 10 градусов днем и минус 20 градусов ночью.
В Румынии и на Балканах столбик термометра опустится в близжайшие дни до -25 градусов.
В Австрии, Венгрии, Великобритании и даже в южных странах таких как Италия и Испания власти предупреждают граждан быть готовыми к аномальным холодам, получившем навазние "Москва-Париж".
Чиновники обратились к населению с призывом оповещать власти о спящих на улице бездомных. По прогнозам синоптиков холода продлятся в Европе до 1 марта.