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мир

Из России... с холодом

Генерал Мороз надвигается на Европу из Сибири. Три человека скончались.

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Из России... с холодом

Из России... с холодом
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Из Москвы в Париж. На Европу надвигаются сибирские холода.

Подобных погодных аномалий в Европе не было последние пять лет.

Пришедший из Сибири холодный фронт за последние сутки уже унес жизни троих жителей Польши и Франции. Приток холодного воздуха из России вызвал понижение температуры до минус 10 градусов днем и минус 20 градусов ночью.

В Румынии и на Балканах столбик термометра опустится в близжайшие дни до -25 градусов.

В Австрии, Венгрии, Великобритании и даже в южных странах таких как Италия и Испания власти предупреждают граждан быть готовыми к аномальным холодам, получившем навазние "Москва-Париж".

Чиновники обратились к населению с призывом оповещать власти о спящих на улице бездомных. По прогнозам синоптиков холода продлятся в Европе до 1 марта.

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