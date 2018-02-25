Центральный комитет Коммунистической партии Китая обнародовал в воскресенье свои предложения по внесению изменений в Конституцию страны. Среди прочего предлагается исключить из конституции статью, согласно которой председатель народной республики не может занимать пост более двух сроков подряд.
ЦК КПК хочет продлить полномочия Си Цзиньпина
ЦК подготовил поправки в конституцию КНР.
ЦК КПК хочет продлить полномочия Си Цзиньпина
Предложение будет рассмотрено на пленуме ЦК КПК, после чего поступит в парламент страны, Всекитайское собрание народных представителей.
Принятие этой поправки позволит нынешнему председателю КНР, Си Цзиньпину, остаться на своём посту и после истечения нового пятилетнего срока, на который он, как ожидается, переизберется в этом году.
ЦК также предложил включить в конституцию идеи Си Цзиньпина о "социализме с китайской спецификой новой эпохи".