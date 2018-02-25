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Китай

ЦК КПК хочет продлить полномочия Си Цзиньпина

ЦК подготовил поправки в конституцию КНР.

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ЦК КПК хочет продлить полномочия Си Цзиньпина

ЦК КПК хочет продлить полномочия Си Цзиньпина
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Центральный комитет Коммунистической партии Китая обнародовал в воскресенье свои предложения по внесению изменений в Конституцию страны. Среди прочего предлагается исключить из конституции статью, согласно которой председатель народной республики не может занимать пост более двух сроков подряд.

Предложение будет рассмотрено на пленуме ЦК КПК, после чего поступит в парламент страны, Всекитайское собрание народных представителей.

Принятие этой поправки позволит нынешнему председателю КНР, Си Цзиньпину, остаться на своём посту и после истечения нового пятилетнего срока, на который он, как ожидается, переизберется в этом году.

ЦК также предложил включить в конституцию идеи Си Цзиньпина о "социализме с китайской спецификой новой эпохи".

Агентства • Синьхуа

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