Марш памяти Бориса Немцова

В нескольких городах России в воскресенье состоялись акции, посвящённые памяти политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 г. В Москве в марше памяти приняли участие, по данным полиции, 4,5 тысячи человек, а по данным организации "Белый счётчик", – 7,6 тыс. Среди них – кандидаты в президенты Ксения Собчак и Григорий Явлинский, а также политик Алексей Навальный.

Шествие организовал соратник Немцова по движению "Солидарность" Илья Яшин:

"Мы пришли сюда, во-первых, чтобы почтить его память, во-вторых, потребовать привлечения к ответственности заказчиков этого убийства. Потому что исполнители этого убийства в тюрьме, но заказчики все еще гуляют на свободе и, судя по всему, до сих пор занимают высокие государственные посты. В-третьих, чтобы выразить солидарность с теми идеями, за которые Немцов боролся и за которые в конце концов отдал свою жизнь".

В июле прошлого года Московский окружной военный суд приговорил пятерых исполнителей убийства к к длительным тюремным срокам. Все они уроженцы Чечни. Суд установил, что они совершили убийство за денежное вознаграждение. Но личность и мотивы заказчика преступления так и не были установлены.