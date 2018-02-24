45 человек стали жертвами взрывов, которые прогремели в столице Сомали Могадишо 23 февраля. Ответственность за взрывы взяла на себя группировка "аш-Шабаб", связанная с "аль-Каидой". В заявлении группировки сообщается, что в результате подрыва двух автомобилей и перестрелки погибли пять террористов, одному удалось скрыться.
Теракт в Могадишо: десятки жертв
Ответственность за теракт взяла на себя исламистская группировка "аш-Шабаб".
Теракт в Могадишо: десятки жертв
Теракт был совершён в центре Могадишо, недалеко от резиденции президента, рядом c недавно построенным отелем.
Боевики "Аш-Шабаб" ведут борьбу за свержение сомалийского правительства и установления в стране исламистского режима с 2005 г. В октябре они устроили в Могадишо теракт, жертвами которого стали более 500 человек.