Международный аэропорт Скопья" - так теперь будет называться главная воздушная гавань Македонии. В субботу руководство аэропорта распорядилось начать демонтаж предыдущего названия "Александр Великий". Трехметровые буквы одну за другой сняли со здания терминала при незначительном скоплении зевак.
Аэропорт Скопья лишился имени Александра Великого
Отныне он будет именоваться "Международный аэропорт Скопья" - в знак доброй воли македонского правительства в отношении Греции
Аэропорт Скопья лишился имени Александра Великого
Решение о смене названия главного аэропорта страны было принято премьер-министром Зораном Заевым в конце января в качестве жеста доброй воли в отношении Греции. Кроме того, ранее власти Македонии решили переименовать главную автомагистраль, которая теперь называется "Шоссе Дружбы".
В настоящий момент Скопье и Афины ведут переговоры о смене названия бывшей югославской республики. Власти Македонии рассчитывают решить с Грецией спорную проблему названия до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе, заявил на днях премьер-министр.
Спор о названии государства, возникшего в результате развала Югославии в 1991 году, ведется почти тридцать лет. Греческая сторона требует изменения названия соседней республики, чтобы не возникало путаницы с северной греческой областью Македония, а также чтобы националистические круги в Скопье отказались от претензиq на территории всей исторической Македонии. Пытаясь добиться этого, Афины все эти годы блокируют вступление страны в ЕС и НАТО.