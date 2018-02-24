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Македония

Аэропорт Скопья лишился имени Александра Великого

Отныне он будет именоваться "Международный аэропорт Скопья" - в знак доброй воли македонского правительства в отношении Греции

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Аэропорт Скопья лишился имени Александра Великого

Аэропорт Скопья лишился имени Александра Великого
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Международный аэропорт Скопья" - так теперь будет называться главная воздушная гавань Македонии. В субботу руководство аэропорта распорядилось начать демонтаж предыдущего названия "Александр Великий". Трехметровые буквы одну за другой сняли со здания терминала при незначительном скоплении зевак.

Решение о смене названия главного аэропорта страны было принято премьер-министром Зораном Заевым в конце января в качестве жеста доброй воли в отношении Греции. Кроме того, ранее власти Македонии решили переименовать главную автомагистраль, которая теперь называется "Шоссе Дружбы".

В настоящий момент Скопье и Афины ведут переговоры о смене названия бывшей югославской республики. Власти Македонии рассчитывают решить с Грецией спорную проблему названия до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе, заявил на днях премьер-министр.

Спор о названии государства, возникшего в результате развала Югославии в 1991 году, ведется почти тридцать лет. Греческая сторона требует изменения названия соседней республики, чтобы не возникало путаницы с северной греческой областью Македония, а также чтобы националистические круги в Скопье отказались от претензиq на территории всей исторической Македонии. Пытаясь добиться этого, Афины все эти годы блокируют вступление страны в ЕС и НАТО.