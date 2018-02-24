Члены Совета Безопасности ООН пытались согласовать документ в пятницу, однако им не удалось разрешить все спорные вопросы. Основные противоречия связаны с пунктом, в котором говорится о сроках вступления в силу перемирия и его продолжительности. Режим прекращения огня не будет распространяться на операции против террористических группировок.
Совбез рассмотрит резолюцию о перемирии в Сирии
Совет Безопасности ООН проголосует по проекту резолюции о прекращении огня в Сирии в субботу
Совбез рассмотрит резолюцию о перемирии в Сирии
Представитель Швеции при ООН Улоф Скуг:
"Я очень разочарован тем фактом, что мы не смогли принять резолюцию, чтобы попытаться облегчить страдания сирийского народа. Да, я этим очень разочарован".
Проект резолюции содержит требование об установлении 30-дневного перемирия на всей территории Сирии. Россия заявила о желании внести поправки в резолюцию.
Сергей Лавров, глава МИД РФ:
"Где гарантии, что боевики будут соблюдать эту гуманитарную паузу и где гарантии, что они не продолжат обстреливать жилые квартала Дамаска? Гарантий таких нам не дают".
Согласно документу, стороны конфликта должны прекратить блокаду населённых пунктов и позволить международным организациям доставить гуманитарную помощь населению, а также эвакуировать раненых. По оценкам ООН, в Восточной Гуте регулярным обстрелам подвергаются 400 тысяч человек. За последнюю неделю здесь погибли более 400 местных жителей, из низ около сотни детей.