Совбез рассмотрит резолюцию о перемирии в Сирии

Члены Совета Безопасности ООН пытались согласовать документ в пятницу, однако им не удалось разрешить все спорные вопросы. Основные противоречия связаны с пунктом, в котором говорится о сроках вступления в силу перемирия и его продолжительности. Режим прекращения огня не будет распространяться на операции против террористических группировок.