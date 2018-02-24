Педагоги должны подготовить учреждение. На следующей неделе школьники вернутся к занятиям. к возвращению школьников. 14 февраля бывший ученик здесь открыл огонь из винтовки, в результате чего погибли 17 человек.
Учителя возвращаются в школу Паркленда
Более ста учителей вернулись в школу города Паркленд во Флориде
Учителя возвращаются в школу Паркленда
Анна Фуско, представитель Союза учителей:
Они невероятно смелые и сильные. Многие из них пострадали эмоционально и физически. Я встретила учительницу, которую задела пуля. У нее была рана на руке и синяк от плеча до локтя. Как будто кто-то бил ее дубинкой. Она сказала, я здесь, потому что мы должны все подготовить.
Стрельба в школе города Паркленд стала самой кровавой по числу жертв в США за последние 5 лет.