Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России с президентские выборы 2016 г. в США, выдвинул новые обвинения против бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.
Новые обвинения против Пола Манафорта
Они относятся к 2012-2013, когда бывший руководитель избирательного штаба Трампа работал лоббистом украинского правительства.
Новые обвинения против Пола Манафорта
В тексте обвинительного заключения говорится, что Манафорт перевёл в 2012 и 2013 гг. более 2 млн евро неназванным европейским политикам с целью лоббирования интересов правительства Украины. Предположительно речь может идти о бывшем канцлере Австрии Альфреде Гузенбауэре и бывшем премьер-министре Италии Романо Проди.
В этот период времени Пол Манафорт работал на лоббистский Европейский центр современной Украины, созданный администрацией президента Виктора Януковича. Центр сотрудничал с "Габсбургской группой" европейских политиков.
По мнению Роберта Мюллера, таким образом Манафорт незаконно действовал в интересах украинского правительства, не будучи зарегистрированным в качестве иностранного агента. Манафорт отвергает все выдвинутые против него обвинения. Его партнер Рик Гейтс, напротив, уже признал себя виновным.