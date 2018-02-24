Новую страницу в историю зимних олимпийских игр вписала Эстер Ледецкая, выиграв в Пхнчхане золото в двух дисциплинах.
Ледецкая вписала новую страницу в историю зимних игр
Впервые одна спортсменка смогла завоевать медали высшей пробы в двух разных дисциплинах, а именно: в сноуборде и горных лыжах
Ледецкая вписала новую страницу в историю зимних игр
В субботу - последний день соревнований - чешская сноубордистка завоевала медаль высшей пробы в параллельном гигантском слаломе. В финале она оказалась быстрее немки Селины Йорг, бронзовым призером стала еще одна немецкая спортсменка - Рамона Тереза Хофмайстер (выигравшая в малом финале у россиянки Алены Заварзиной).
На прошлой неделе 22-летняя Ледецкая выиграла супергигант в соревнованиях горнолыжниц. На сегодняшний день чешская спортсменка - двукратная чемпионка мира в сноуборде. Таким образом, оба золота сборной Чехии в Пхнчхане завоеваны ею.