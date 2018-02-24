В Риме тысячи людей вышли в субботу на демонстрацию по призыву левых антифашистских организаций, в том числе Ассоциации партизан Италии. Участники манифестации, выразили недовольство тем, что в Италии набирают популярность неофашистские идеи, а правые антииммигрантские партии имеют шанс успешно выступить на предстоящих парламентских выборах. В демонстрации принял участие премьер-министр Италии Паоло Джентилони.
Левые и правые манифестации в Риме и Милане
В Риме прошла манифестация антифашистов, в Милане - антииммигрантской "Лиги Севера".
Левые и правые манифестации в Риме и Милане
Участники манифестации, которые прибыли в столицу, из самых разных регионов Италии, также протестовали против проекта реформы трудовых отношений.
Одновременно в Милане, на площади перед собором, прошла манифестация "Лиги Севера", крупнейшей антииммигрантской партии Италии. По данным полиции, в манифестации приняли участие около 15 тыс человек.
"Лига" выступает на этих выборах в союзе с партией Сильвио Берлускони "Вперед, Италия". Согласно опросам, эта коалиция может набрать около 40% голосов, и лидер "Лиги" Маттео Сальвини рассматривается как вероятный кандидат на пост премьер-министра Италии.
Активисты левых партий провели в Милане контрдемонстрацию, которая переросла в столкновения с полицией.