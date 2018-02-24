Восточная Гута: погибли более 500 мирных жителей

Более 500 гражданских лиц, в том числе более 120 детей, погибли за последнюю неделю в ходе бомбардировок Восточной Гуты, по данным расположенного в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. По его информации, только в субботу под бомбами сирийской авиации погибли 29 человек, среди них четверо детей. За минувшую неделю ранения получили без малого две с половиной тысяч человек.