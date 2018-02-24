Более 500 гражданских лиц, в том числе более 120 детей, погибли за последнюю неделю в ходе бомбардировок Восточной Гуты, по данным расположенного в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. По его информации, только в субботу под бомбами сирийской авиации погибли 29 человек, среди них четверо детей. За минувшую неделю ранения получили без малого две с половиной тысяч человек.
Восточная Гута: погибли более 500 мирных жителей
Об этом сообщил в субботу расположенный в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека
Восточная Гута: погибли более 500 мирных жителей
По данным редких находящихся здесь корреспондентов мировых информагентств, тела погибших свозят в больницу соседнего города Дума, палаты которой переоборудованы в морг.
Ранее Сирийский центр по мониторингу за соблюдением прав человека обвинил ВКС России в причастности к бомбардировкам Восточной Гуты, что Москва - устами пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова - немедленно опровергла.