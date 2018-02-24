Жреческий некрополь обнаружен в провинции Эль-Минья в Верхнем Египте, в 300 километрах к югу от Каира. Об археологическом открытии сообщил в субботу египетский министр по делам древностей.
Найден жреческий некрополь начала эпохи Птолемеев
Он обнаружен в провинции Эль-Минья в Верхнем Египте, в 300 километров к югу от Каира, и может стать в скором будущем новой археологической достопримечательностью, уверены власти страны
Найден жреческий некрополь начала эпохи Птолемеев
По словам Халеда Ахмед аль-Анани, во время раскопок, начавшихся в ноябре 2017-го, специалисты обнаружили несколько погребальных шахт. Здесь, где на глубине 6-8 метров, покоились 40 каменных и деревянных саркофагов разных форм и размеров.
"Это только начало, - говорит министр Халед Ахмед аль-Анани. - Думаю, необходимо провести еще как минимум пять экспедиций, но ясно одно: очень скоро в этой части страны появится новая археологическая достопримечательность!"
В саркофагах были найдены 17 идеально сохранившихся мумий, а также заполненные канопы (ритуальные алебастровые сосуды с крышками в виде голов зверей), бронзовые, позолоченные и костяные украшения, маски, амулеты, глиняная посуда и более тысячи погребальных статуэток, которые в древности клали в могилы.
По предварительным данным, семейное кладбище жрецов позднего периода фараонов может датироваться периодом XXVI-XXVIII династий (то есть VII - V веками до н. э.) или же самым началом эпохи Птолемеев (IV в. до н. э.). Более точно это предстоит установить в ходе дальнейшей кропотливой работы, пояснил аль-Анани.