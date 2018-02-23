Андрей Звягинцев о "Нелюбви"

Считаные дни остаются до церемонии вручения наград Американской киноакадемии. Второй раз за последние 4 года лента российского кинорежиссёра Андрея Звягинцева - номинант на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". На этот раз отобрана его картина "Нелюбовь".

Звягинцев говорит, что было бы неправильно считать её портретом лишь современной России. Фильм - о современном недомогании, проблеме всего человечества, которое не ограничивается российским миром.

Андрей Звягинцев: "Главное для меня, содержательная часть - это всё-таки духовное состояние человека, его, как бы сказать, неспособность к эмпатии, неспособность к жертве, неспособность к любви и так далее. Зацикленность на себе, на своей эгоистичной, направленной только внутрь себя, мечте о счастье".

"Нелюбовь" - фильм не о политике, а о человеческих отношениях. Но "политический контекст, конечно, влияет на духовное состояние героев" - считает режиссёр. Их личная драма проходит на фоне политических катаклизмов, которые переживает страна. Мрачные зимние кадры, которыми начинается и заканчивается его картина, символизируют и "политическую зиму".

Андрей Звягинцев: "Схлопывание всяких надежд на изменение к лучшему политического климата, до состояния апатии. Апатии, неверия и нежелания в этом участвовать. Неверие, отсутствие веры в то, что что-то изменится - вот это и есть политическая зима".

Луч света в мрачной драме фильма - бескорыстный порыв человеческой души: группа соседей- добровольцев, которые продолжают искать пропавшего без вести мальчика Алёшу, когда полиция от этого уже отказывается. Но поиски приводят их к заброшенному Дому культуры советской эпохи, а ребёнок так и остаётся не найден.

Церемония вручения "Оскаров" состоится 4 марта.