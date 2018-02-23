Страна равенства

Недавние скандалы, ставшие одной из основных тем в выпусках новостей, показали, что борьба за равные права и возможности для женщин, не говоря уже об элементарном уважении к ним, далека от завершения. Даже в тех странах, которые принято считать развитыми. Но когда оказалось, что права женщин могут быть растопатны и там, мы, в программе “Инсайдерс”, решили отыскать противоположные примеры из стран, лидирующих в обеспечении гендерного равенства. Попытаемся понять, как им это удается.

В этом выпуске мы отправимся в Исландию, которая занимает первое место в мире в борьбе с гендерным разрывом – будь то в оплате труда, доступе к образованию, здравоохранению, возможности трудоустройства и обеспечении равномерного распределения родительских обязанностей между мужчиной и женщиной. Совсем скоро вы узнаете, что для достижения гендерного равенства необходимы как жесткие законы, например, законодательно закрепленное равноправие в оплате труда, так и воспитание с самого раннего возраста.

Вы также узнаете, что гендерное равенство способствует улучшению и процветанию социально-экономической и культурной среды как для мужчин, так и для женщин.

Правительство Исландии, которым сейчас руководит 41-летняя женщина-политик, обязалось устранить гендерный разрыв в оплате труда к 2022 году. По оценкам Всемирного экономического форума, в остальном мире это займет в среднем 217 лет. Давайте посмотрим, каким получилось путешествие нашего репортера Валери Гория в страну паритета. А затем мы побеседуем с экспертом по гендерным вопросам, чтобы узнать, как обстоят дела с равенством полов в остальных странах Европы.

Находясь на месте, наш корреспондент выяснила, что требования паритета пронизывают все части исландского общества: частную, профессиональную и религиозную. Вопросы равенства в Исландии изучают и в школах. Сегодня это обязательный предмет в учебных программах 27 из 33 лицеев страны.

В детских садах воспитатели стремятся помочь детям выйти за рамки стереотипа “мальчик-девочка”, чтобы они смогли проявить яркие индивидуальные и социальные качества.

Чтобы обсудить вопросы продвижения равенства, прав женщин, борьбы с насилием в отношении женщин в странах ЕС, журналист телеканала “Евроньюс” связалась с директором Европейского института гендерного равенства Вирджинией Лангбакк. Она приветствует тот факт, что скандинавские страны стали своего рода эталоном в этом вопросе для остальных европейских стран. Но считает, что в целом еще несправедливо распределяются обязанности между мужчинами и женщинами, и еще многое предстоит сделать, чтобы положить конец неравенству в мире.