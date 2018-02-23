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Персональная выставка "Королевы сварки"

Профессиональная сварщица Александра Ивлева представляет персональную выставку "Качалки"

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Персональная выставка "Королевы сварки"

Персональная выставка "Королевы сварки"
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Это любовь... Любовь к металлу, жизни и самой любви. Молодая художница-дизайнер Александра Ивлева представляет персональную выставку "Качалки", главным художественным образом которой становятся качели как мощная сила, приводящая в движение любовь.

Художница, известная под творческим псевдонимом "Королева сварки", предлагает посетителям стать участниками драмы мировой любви.

Александра Ивлева, художница:

"Эти скульптуры... Эти "Казановы", "Мадонны", пары... Это то, с чем можно взаимодействовать. Они (посетители) могут оседлать их, сесть на них, вступить с ними в непосредственный контакт. И здесь я оставляю свободу для зрителя. Каждый может представить своего идеального любовника, свою идеальную любовь."

Профессиональная сварщица Александра Ивлева фонтанирует идеями и воплощает их в металле. Скульптуры художницы можно увидеть в московском Зверевском центре современного искусства. Выставка работает до 25 февраля.

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