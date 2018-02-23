Это любовь... Любовь к металлу, жизни и самой любви. Молодая художница-дизайнер Александра Ивлева представляет персональную выставку "Качалки", главным художественным образом которой становятся качели как мощная сила, приводящая в движение любовь.
Персональная выставка "Королевы сварки"
Профессиональная сварщица Александра Ивлева представляет персональную выставку "Качалки"
Персональная выставка "Королевы сварки"
Художница, известная под творческим псевдонимом "Королева сварки", предлагает посетителям стать участниками драмы мировой любви.
Александра Ивлева, художница:
"Эти скульптуры... Эти "Казановы", "Мадонны", пары... Это то, с чем можно взаимодействовать. Они (посетители) могут оседлать их, сесть на них, вступить с ними в непосредственный контакт. И здесь я оставляю свободу для зрителя. Каждый может представить своего идеального любовника, свою идеальную любовь."
Профессиональная сварщица Александра Ивлева фонтанирует идеями и воплощает их в металле. Скульптуры художницы можно увидеть в московском Зверевском центре современного искусства. Выставка работает до 25 февраля.