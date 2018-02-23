Учителям не нужно оружие

Один из ведущих профсоюзов работников образования CША, высказался категорически против инициативы Дональда Трампа, предложившего учителям пройти подготовку для ношения оружия в школе и других учебных заведениях. По мнению президента, это поможет справиться с неуравновешенными стрелками, которые страдают социопатией или испытывают иные психологические проблемы, и попытаются прорваться в школу.