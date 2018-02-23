Один из ведущих профсоюзов работников образования CША, высказался категорически против инициативы Дональда Трампа, предложившего учителям пройти подготовку для ношения оружия в школе и других учебных заведениях. По мнению президента, это поможет справиться с неуравновешенными стрелками, которые страдают социопатией или испытывают иные психологические проблемы, и попытаются прорваться в школу.
Учителям не нужно оружие
Один из ведущих профсоюзов работников образования США полагает, что ношение педагогами оружия в школах превратит их в надзирателей, надзирающих за учениками.
Учителям не нужно оружие
"В школах требуется повысить ответственность, если хотите, ожесточиться против возможных убийц, а не вводить зону, свободную от оружия - для преступников это приглашение к танцу", - заявил президент США.
Похожая идея разделяется одним из руководителей полиции штата Арканзас, который присутствовал на заседании комиссии по образованию.
"Я не говорю, что оружие должны носить все учителя, но полагаю, что у некоторых педагогов есть способность и возможность, а также знания, как ответить на насилие", - думает Эрик Блэншэрд.
Но у учителей - иная позиция. Ее формулирует Бекки Прингл, вице-президент национальной ассоциации образования США:
"Идея вооружить учителей мне не кажется верной. Я преподаю старшеклассникам естественные науки более 30 лет. И я не могу представить себе степень ответственности, при которой мне нужно будет еще и носить оружие в классе. По моему мнению, президент хочет превратить школы - в тюрьмы, а нас - в вооруженных надзирателей, которые охраняют учеников".