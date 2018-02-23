Африн: Анкара атакует

Турецкая армия нанесла серию авиаударов по автоколонне курдских бойцов, двигавшейся по направлению к Африну. Анкара утверждает, что колонна перевозила оружие и боеприпасы и ее обстрел вёлся "с максимальной осторожностью, чтобы избежать жертв среди гражданского населения".

В свою очередь, представители "Отрядов народной самообороны", заявили, что под удар попал гуманитарный конвой, доставлявший в город продукты питания и медикаменты. Вместе с конвоем двигались автобусы с жителями соседних районов. Курдская сторона сообщает о гибели одного человека и не менее десяти раненых.

Генштаб турецких ВС докладывает, что за минувшие сутки были "ликвидированы 44 боевика". Таким образом, с начала операции "Оливковая ветвь", которую почти месяц проводит Турция на севере Сирии, были "нейтрализованы 1873 террориста", - сообщило ведомство.

Между тем, на помощь курдским "Силам народной самообороны" в Африн прибыла третья группа лояльных Дамаску сирийских ополченцев. По данным СМИ, 700 из них уже заняли боевые позиции. Всего на границе планируется разместить 4 тысячи бойцов проправительственных войск Сирии для "дачи отпора турецкой армии".

Обеспокоенность ситуацией в регионе выражают США. Пентагон заявил, что от операции турецких ВС, страдает мирное население.

Глава Турции с этим мнением категорически не согласен.

"Представитель оборонного ведомства этой страны без зазрения совести, без всякого стыда заявил, что в Африне гибнут мирные жители, люди люди не могут вернуться в свои дома. Вы бессердечны, безнравственны. Вы не испытываете дискомфорта по поводу убийств сотен детей, женщин и стариков в Восточной Гуте, которые совершаются каждый день. Зато вас беспокоит наша борьба с террористами, и вы занимаетесь распространением ложной информации ", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

В своем выступлении он также пообещал, что Африн будет окружён уже "в самом ближайшем времени", а "террористы", к которым Анкара с недавних пор относит и в том числе проправительственные сирийские войска, "будут отрезаны от внешних контактов".