По меньшей мере 18 человек погибли в результате двойного теракта в столице Сомали Могадишо. Начиненные взрывчаткой автомобили взлетели на воздух недалеко от резиденции президента и рядом c недавно построенным отелем.
Двойной теракт в Могадишо
По меньшей мере 18 человек погибли в результате двойного теракта в столице Сомали Могадишо. Начиненные взрывчаткой автомобили взлетели на воздух недалеко от резиденции президента и рядом с недавно построенным отелем
Двойной теракт в Могадишо
Взрывы сопровождались перестрелкой боевиков с силами правопорядка. Ранения получили 20 человек, они были доставлены в больницы.
Позже ответственность за случившееся взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" (Движение молодых моджахедов), присягнувшая на верность "Аль-Каиде". С 2007 года группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.