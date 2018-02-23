Срочная новость

Срочная новость

Сомали

Двойной теракт в Могадишо

По меньшей мере 18 человек погибли в результате двойного теракта в столице Сомали Могадишо. Начиненные взрывчаткой автомобили взлетели на воздух недалеко от резиденции президента и рядом с недавно построенным отелем

Сейчас воспроизводится:

Двойной теракт в Могадишо

Двойной теракт в Могадишо
Размер текста Aa Aa

По меньшей мере 18 человек погибли в результате двойного теракта в столице Сомали Могадишо. Начиненные взрывчаткой автомобили взлетели на воздух недалеко от резиденции президента и рядом c недавно построенным отелем.

Взрывы сопровождались перестрелкой боевиков с силами правопорядка. Ранения получили 20 человек, они были доставлены в больницы.

Позже ответственность за случившееся взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" (Движение молодых моджахедов), присягнувшая на верность "Аль-Каиде". С 2007 года группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.