Правоохранительные органы Аргентины арестовали шестерых человек, которые подозреваются в торговле наркотиками.
Торговля наркотиками шла через дипмиссию РФ
Спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию по борьбе с наркотрафиком. Было арестовано шестеро, еще один предполагаемый участник "картеля" скрывается в Германии.
Торговля наркотиками шла через дипмиссию РФ
Год назад посол России обратился в полицию, сообщив, что обнаружил наркотики в помещении школы при посольстве. Всего чемоданов было 12, общий вес партии составлял 389 килограммов, ее стоимость оценили в 50 млн евро.
Как было установлено, груз принес сотрудник посольства, он уже покинул дипмиссию. В группе было два аргентинских гражданина и трое проживающих в России. Один из подозреваемых, как было сообщено, скрывается на территории Германии. Расследование проходило в обеих странах и длилось больше года.