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Россия

Второй случай допинга среди российских атлетов

Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин

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Второй случай допинга среди российских атлетов

Второй случай допинга среди российских атлетов
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Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля оказалась положительной. Делегация олимпийских атлетов из России получила соответствующее уведомление в пятницу. В Пхёнчхане Сергеева и ее напарница Анастасия Кочержова стали 12-ми в соревнованиях двоек.

Сообщается, что проба российской бобслеистки дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. В сборной заявили, что решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту.

Два года назад у Сергеевой был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Но так как это случилось до его внесения в список запрещенных веществ WADA, спортсменка была оправдана и не получила дисквалификацию.

Ранее допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, на этот раз на мельдоний. Атлет признал факт антидопингового нарушения, но пояснил, что препарат оказался в его организме "случайно". В итоге Крушельницкий и его партнерша по дабл-миксту Анастасия Брызгалова были лишены бронзовой медали Игр-2018.

Новость о втором случае применения допинга среди российских атлетов поступила накануне заседания исполкома МОК, в повестку дня которого внесен вопрос о восстановлении членства Олимпийского комитета России.

На заседании 24 февраля специальная комиссия под руководством Николь Хевертц представит доклад о выполнении российской стороной требований и соблюдении правил МОК. После этого исполком организации решит, пройдет ли российская делегация на церемонии закрытия Олимпийских игр под флагом России.