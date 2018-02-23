Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля оказалась положительной. Делегация олимпийских атлетов из России получила соответствующее уведомление в пятницу. В Пхёнчхане Сергеева и ее напарница Анастасия Кочержова стали 12-ми в соревнованиях двоек.
Второй случай допинга среди российских атлетов
Допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой от 18 февраля дала положительный результат на запрещенное вещество триметазидин
Второй случай допинга среди российских атлетов
Сообщается, что проба российской бобслеистки дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин. В сборной заявили, что решение по данному случаю будет принято согласно действующему регламенту.
Два года назад у Сергеевой был обнаружен запрещенный препарат мельдоний. Но так как это случилось до его внесения в список запрещенных веществ WADA, спортсменка была оправдана и не получила дисквалификацию.
Ранее допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, на этот раз на мельдоний. Атлет признал факт антидопингового нарушения, но пояснил, что препарат оказался в его организме "случайно". В итоге Крушельницкий и его партнерша по дабл-миксту Анастасия Брызгалова были лишены бронзовой медали Игр-2018.
Новость о втором случае применения допинга среди российских атлетов поступила накануне заседания исполкома МОК, в повестку дня которого внесен вопрос о восстановлении членства Олимпийского комитета России.
На заседании 24 февраля специальная комиссия под руководством Николь Хевертц представит доклад о выполнении российской стороной требований и соблюдении правил МОК. После этого исполком организации решит, пройдет ли российская делегация на церемонии закрытия Олимпийских игр под флагом России.