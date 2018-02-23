Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены: традиционная церемония в московском Александровском саду приурочена ко Дню защитника Отечества, который отмечается в РФ 23 февраля. Поздравив российских военнослужащих и ветеранов, Путин обратился к семье погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова:
День защитника Отечества
В России прошли мероприятия по случаю Дня защитника Отечества
День защитника Отечества
"Сегодня в этом зале родные Романа. Это его родители - Елена Викторовна и Николай Серафимович, его вдова Ольга Сергеевна. Для близких, друзей, боевых товарищей гибель Романа - невосполнимая потеря. Мы все скорбим вместе с вами и разделяем эту боль".
"Золотую Звезду" Героя России, которой был посмертно награждён Филипов, президент вручил его вдове.
Левые силы 23 февраля этого года отмечали 100-летие создания Красной армии. В Москве они прошли колонной по улице Петровка, а затем провели митинг на Площади Революции. Перед собравшимися выступил кандидат в президенты от лево-патриотических сил Павла Грудинин:
"Здесь вот написано на плакате :"Социализм - это выход из кризиса". Это не только выход из кризиса, это возвращение великой армии, это возвращение нашим военным защиты государства, это возвращение величия нашей страны".
В акции приняли участие представители КПРФ, "Левого фронта", Союза офицеров и Рабочей партии. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов призвал "уважать историю страны и помнить победы Красной Армии".
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов заявил, что на акцию вышли около 5 тысяч человек. По другим данным, манифестантов было в несколько раз меньше.