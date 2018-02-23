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Южная Корея

Первое золото для России

Фигуристка Алина Загитова выйграла медаль высшей пробы в одиночном катании на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

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Первое золото для России

Первое золото для России
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По сумме короткой и произвольной программ российская фигуристка набрала 239,57 балла. Серебро завоевала россиянка Евгения Медведева, а бронза досталась канадке Кейтлин Осмонд.

Для Загитовой - это первый сезон во взрослом катании. 15-летняя спортсменка стала второй в истории самой молодой фигуристкой завоевавшей олимпийское золото.

Рекорд по этому показателю принадлежит американке Таре Липински, которая стала чемпионкой на Играх-98.

Всего российские спортсмены на данный момент выиграли 14 медалей: одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых.