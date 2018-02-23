По сумме короткой и произвольной программ российская фигуристка набрала 239,57 балла. Серебро завоевала россиянка Евгения Медведева, а бронза досталась канадке Кейтлин Осмонд.
Первое золото для России
Фигуристка Алина Загитова выйграла медаль высшей пробы в одиночном катании на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.
Первое золото для России
Для Загитовой - это первый сезон во взрослом катании. 15-летняя спортсменка стала второй в истории самой молодой фигуристкой завоевавшей олимпийское золото.
Рекорд по этому показателю принадлежит американке Таре Липински, которая стала чемпионкой на Играх-98.
Всего российские спортсмены на данный момент выиграли 14 медалей: одна золотая, пять серебряных и восемь бронзовых.