Центр беженцев в чешском городке Заставка в 170 км от Праги - первый в стране приемный пункт для просителей убежища. В год чешские власти предоставляют международную защиту примерно 500 просителям убежища. Всего же в стране статус беженцев получили более двух с половиной тысяч мигрантов.
Интеграция по-чешски
Чехия предоставила международную защиту 2 558 беженцам
Интеграция по-чешски
Йозеф Секерка, представитель МВД:
"В нашем центре находятся в основном беженцы из бывших советских республик: из Украины, Армении, Грузии и Азербайджана. Беженцев с Ближнего Востока у нас не так много. Иногда к нам приезжают люди из Вьетнама, Африки, но это меньше трети от тех, кто у нас проживает".
Чехия считает адаптацию беженцев перспективным делом. Страна заинтересована в привлечении трудовых ресурсов на длительный срок. Однако главной проблемой остается общественное мнение. Чехи недоверчиво относятся к миграционной политике Евросоюза.
Адела Юрецкова, представитель гуманитарной организации:
"Недавно мы представили иcследование, в котором сравнили интеграционную политику стран Вышеградской четвёрки. Чехия – единственная страна, которая предлагает долгосрочный подход для интеграции. Чешскому рынку труда не хватает 180 тысяч работников. Беженцы и эмигранты могли бы приехать в Чехию и занять эти рабочие места. Таким образом компании могли бы развиваться".
Ещё летом прошлого года страна отказались принимать просителей убежища изначально прибывших в Италию и Грецию. МВД Чехии объяснило отказ участвовать в программе по справедливому распределению беженцев тем, что миграционная политика Евросоюза не работает.