Интеграция по-чешски

Центр беженцев в чешском городке Заставка в 170 км от Праги - первый в стране приемный пункт для просителей убежища. В год чешские власти предоставляют международную защиту примерно 500 просителям убежища. Всего же в стране статус беженцев получили более двух с половиной тысяч мигрантов.