Работодатели могут увольнять беременных женщин, несмотря на срок беременности, постановил высший судебный орган ЕС. Это решение касается исключительно тех ситуаций, при которых компания проводит общее сокращение своих сотрудников.
Беременность не спасёт от увольнения
Если компания избавляется от сотрудников из-за плохой экономической конъюнктуры, то и беременные сотрудницы не могут гарантировать себе право на рабочее место. Так постановил суд Европейского союза
Беременность не спасёт от увольнения
Суд ЕС принял решение по иску испанки Джессики Поррас, которая пожаловалась на своего бывшего работодателя, финансовую группу "Банкия", попавшую по государственную санацию. В связи с этим фирма вынуждена была сократить значительную часть своих сотрудников. Среди них оказалась и беременная Джессика Поррас.
При обычной экономической конъюнктуре, во внекризисные периоды европейским компаниям запрещается увольнять сотрудниц в период беременности и декретного отпуска. Теперь суд указал на возможное исключение из правил.
Разумеется, что работодатель обязан чётко объяснить увольняемому сотруднику (или сотруднице) все обстоятельства сокращения рабочих мест, а также логику отбора тех, кто попадает под увольнение.