Испанский полицейский погиб в Бильбао - он в числе других правоохранителей пытался предотвратить столкновения болельщиков московского "Спартака" с фанатами Атлетика перед началом матча.
Cмерть у стадиона
Испанский полицейский погиб в Бильбао в результате столкновений фанатов московского "Спартака" с болельщиками местного футбольного клуба перед началом матча Евролиги.
Cмерть у стадиона
Не менее сотни болельщиков из России пытались спровоцировать беспорядки у стадиона, на котором проводился игра. Утверждается, что они нападали и на болельщиков "Атлетика", и на представителей сил правопорядка.
Россияне, как сообщает местная пресса, перевернули несколько мусорных контейнеров, устроив таким образом баррикады. Они швыряли стеклянные бутылки и запускали в правоохранителей петарды. Пятеро болельщиков московского клуба были задержаны.