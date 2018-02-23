Венгрия намерена потребовать возмещения половины суммы, затраченной на защиту своих границ. Об этом заявил в пятницу премьер-министр в специальном обращении, размещенном на его странице в соцсети Facebook.
Орбан: за охрану границ надо платить!
Венгрия намерена потребовать возмещения половины от суммы, затраченной на защиту своих границ. Об этом заявил премьер-министр в специальном обращении в соцсети Facebook
Орбан: за охрану границ надо платить!
По словам Виктора Орбана, его страна "потратила более миллиарда евро на защиту национальных границ". Учитывая, что тем самым она защищает и Европу в целом, Будапешт планирует потребовать возмещения по меньшей мере половины от этой суммы из соответствующих европейских фондов.
Венгерский премьер-министр добавил, что на неформальном саммите в Брюсселе в эту пятницу (где будет обсуждаться долгосрочный бюджет Евросоюза на период после 2020 года) он намерен выступить с еще одной инициативой: Орбан назвал ее "красной карточкой". Речь идет о праве парламентов 27-ми государств ЕС отказываться от обсуждения европейских инициатив, если те противоречат "национальным интересам".