Они решали судьбу золота - две россиянки, равных которым не было на олимпийском льду. Дуэль двух подопечных тренера Этери Тутберидзе завершилась триумфом самой юной из них.
Долгожданные победы и сюрпризы олимпийского дня
Зрелищная дуэль двух российских фигуристок, неожиданная развязка эстафетной гонки биатлонистов, пара сотых секунды, решившие судьбу золота у конькобежцев... Итоги очередного дня Зимних Олимпийских игр.
Долгожданные победы и сюрпризы олимпийского дня
15-летняя Алина Загитова - олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, которая принесла в копилку российских атлетов первую и столь долгожданную золотую медаль игр в Пхёнчхане.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева завоевала серебро. Канадка Кейтлин Осмонд стала третьей.
Их не причисляли к фаворитам этой гонки. Но Олимпиада полна сюрпризов.
Безошибочная стрельба биатлонистов шведского квартета и "подарки" в виде штрафных кругов от титулованных и именитых соперников. Итог - бронза мужской эстафеты по биатлону у Германии, серебро - у Норвегии. А Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон и Фредрик Линдстрём из Швеции - олимпийские чемпионы.
Мартену Фуркаду не удалось завоевать четвёртое золото нынешней Олимпиады. Франция финишировала пятой.
Олимпийская удача вновь улыбнулась конькобежцу Кьелду Нёйсу из Голландии. На дистанции 1 000 метров он опередил своего соперника норвежца Ховарда Лоренцена всего на 0,04 секунды.
Бронзовая медаль досталась южнокорейскому атлету Ким Тхэ-Юну.
Для голландца эта победа стала второй на играх в Пхёнчхане. Ранее он выиграл золото на дистанции 1500 метров.
В соревнованиях по ски-кроссу сильнейшей стала канадская фристайлистка Келси Серва. В финальном заезде она обошла свою соотечественницу Бриттани Филан. Спортсменка из Швейцарии Фанни Смит стала третьей.