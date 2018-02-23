Сотни тысяч студентов ежегодно отправляются учиться за границу благодаря программе ЕС Эразмус. Одному из старейших студентов, который в рамках программы по обмену приехал в этом году в университет Вероны из Испании, сейчас 80 лет. В этом семестре Мигель Кастильо продолжит здесь изучать современную историю.
Век живи – век учись
Одному из старейших студентов, который в рамках программы по обмену Эразмус приехал в этом году в университет Вероны из Испании, сейчас 80 лет.
Век живи – век учись
«Я родом из простой семьи, мои родители были фермерами. Я всегда учился благодаря стипендиям, именно так и и получил образование. Но для меня главное удовольствие – иметь повсюду друзей».
Проработав много лет нотариусом, Мигель Кастильо вышел на пенсию. Пережив пять лет назад инфаркт, он решил вернуться к более активному образу жизни и снова взялся за учёбу. Он говорит, что с удовольствием общается со студентами, многие из которых вчетверо моложе его.