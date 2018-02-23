Век живи – век учись

Сотни тысяч студентов ежегодно отправляются учиться за границу благодаря программе ЕС Эразмус. Одному из старейших студентов, который в рамках программы по обмену приехал в этом году в университет Вероны из Испании, сейчас 80 лет. В этом семестре Мигель Кастильо продолжит здесь изучать современную историю.