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Сирия

Восточная Гута сегодня

Эти кадры сняты в пригороде Дамаска Восточная Гута.

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Восточная Гута сегодня

Восточная Гута сегодня
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Кадры, которые вы здесь увидите, сняты в пригороде Дамаска Восточная Гута. Все они были по мере возможности нами проверены. Внимание! Некоторые из них могут шокировать.

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