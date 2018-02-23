Полиция Турина разогнала демонстрацию антифашистов, которые протестовали против проведения митинга ультраправого политического движения в одном из отелей этого города на севере Италии.
В Турине была разогнана манифестация антифашистов
В акции протеста приняли участие порядка 500 человек из радикальных молодежных движений. Двое из них были задержаны. В столкновениях пострадали четверо полицейских.
В Турине была разогнана манифестация антифашистов
Манифестанты закидывали полицию камнями, бутылками, петардами и взрывпакетами, начиненными металлическими осколками и кусками дерева. Полиция использовала для разгона манифестантов водометы, слезоточивый газ и применяла дубинки.
В акции протеста приняли участие порядка 500 человек из радикальных молодежных движений. Двое из них были задержаны. В столкновениях пострадали четверо полицейских.
Оба события произошли накануне всеобщих парламентских выборов в стране, которой на основе результатов голосования предстоит сформировать новое правительство.