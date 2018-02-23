Исландский рецепт гендерного равенства

В местной церкви собрались прихожане на мессу, которую служит одна из женщин-священников крупнейшей конгрегации в городе.

Она относится к числу тех, кто хочет не только усилить позиции женщин в лютеранской церкви, которая является государственной в Исландии, но также стереть гендерные аспекты в богословии и религиозных речах.

Гудрун Карлс Хелгудоттир, женщина-священник :

“Если мы хотим выразить свою веру в Бога, то должны сделать это таким образом, чтобы каждый мог почувствовать себя частичкой этого. Бог он ни женщина, ни мужчина, ни мать, ни отец. Поэтому я говорю о Боге как о ком-то в неопределенном роде. Но в то же время, я думаю, что важно иметь возможность говорить о Боге в женском роде. Поэтому я, когда есть такая возможность. говорю “Она”, а не только “Он”, как это принято в исландской церкви. Я хотела бы изменить роль женщин в церковном парламенте и руководящих органах. В этих структурах – всего 20 процентов женщин, но именно здесь все решается. Там вся власть”.

На следующий день после нашей встречи Гудрун передала епископу Исландии, тоже женщине, показания 64 священниц, которые стали жертвами сексуальных домогательств и насилия. Она также присоединилась к движению МeToo.

В последнее время в Исландии женщины становятся все более активными. Уже 9 лет эта страна занимает ведущие позиции в рейтинге гендерного равенства Всемирного экономического форума. Последним достижением стал вступивший в силу в январе закон, требующий от частных и государственных компаний, численностью более 25 сотрудников, выплаты одинаковых зарплат мужчинам и женщинам. В противном случае им грозит штраф.

Для генерального директора исландского отделения этой знаменитой торговой сети новый закон не стал открытием. Уже 5 лет он применяет его положения, причем касающиеся не только гендерного равенства, но также дискриминации, связанной с этнической принадлежностью, возрастом, сексуальной ориентацией и инвалидностью.

Половина сотрудников здесь – женщины. Маркетинг, финансы, продажи, закупки, логистика: женщины занимают большинство руководящих должностей.

Тораринн Айварссон, генеральный директор IKEA:

“Это отдел логистики. Раньше тут работали одни мужчины, а сегодня – только женщины”.

IKEA

Тораринн Айварссон,

“Это отдел продаж. Здесь – 3 женщины, которые всем управляют – продажами всей компании”.

Бирнеа Магнеа, менеджер:

“Я начала работать в 2007 году, одновременно с учебой. И у меня есть все необходимое, все возможности. Здесь нет никакой разницы между мужчинами и женщинами, у нас одинаковые зарплаты и мы на равных правах”.

Тор Аеварссон уверен, что равные возможности – гарантия успеха.

Тораринн Айварссон, IKEA:

“Я думаю, что абсолютно невозможно иметь прибыльную компанию в долгосрочной перспективе, если ваши сотрудники не будут счастливы. Если половина сотрудников не будет довольна, удачи в бизнесе не будет. Счастливые сотрудники производят больше, продают больше и в итоге выигрывают все”.

Это – один из социальных роликов кампании, запущенной несколько лет назад одним из основных исландских профсоюзов. Их целью было сокращение гендерных различий в заработной плате и при продвижении по службе.

Но вступление в силу нового закона не должно привести к снижению давления, считает глава профсоюза.

Рагнар Тор Инголфссон, председатель профсоюза:

“В нашей культуре так принято – мужчинам следует платить больше, чем женщинам, за одну и ту же работу. И есть закон, который гласит, что в руководстве компаний должно быть одинаковое количество мужчин и женщин. Но у нас все еще возникают проблемы с поиском женщин, которые согласились бы быть членами административных советов компаний и учреждений. Мы должны продолжать бороться, потому что, как показывает практика, как только мы останавливаемся, разрыв между мужчинами и женщинами увеличивается”.

Эта борьба началась давно. В 1975 году Гердур была членом комитета, который организовал забастовку под названием “День без женщин”. Осенью того года, 24 октября, 90 процентов исландских женщин прекратили всякую деятельность и продемонстрировали всей стране, как надо бороться за свои права.

Гердур Стеинторсдоттир, бывший педагог:

“Женщины стекались со всех сторон, как реки. А площадь, где они собрались, напоминала огромный океан. Это очень впечатляло – все эти женщины, плечом к плечу. Я думаю, что это стало своего рода основой того, что происходит сегодня. Это было настоящее единство”.

Так, в 2016 году исландские женщины прекратили работать в 14 часов 38 минут, чтобы выразить протест против сохраняющегося разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами, который в среднем составлял 16 процентов. Боевой дух и активность исландских женщин – это наследие вековой борьбы феминистских движений и их широкого присутствия на рынке труда, считает местный эксперт по гендерным вопросам.

euronews:

“В чем причины такой мобилизации? Это какая-то исландская специфика?”

Торгердур Эинарсдоттир, профессор исландского университета:

“Я думаю, что этому способствуют небольшие размеры страны. Отношения здесь более тесные, упрощается общение в сетях, связи, ускоряются и становятся более легкими потоки информации. Так что женщины могут мобилизоваться и начать действовать очень быстро”.

Эта мобилизация способствовала широкому присутствию женщин в политике. В 1980 году Исландия стала первой страной в мире, которая избрала женщину на пост президента Республики. В 2009 году, после финансового кризиса, который привел к отставке правительства, женщина впервые стала премьер-министром Исландии. В ноябре 2017 года бразды правления исполнительной властью взяла в свои руки харизматичная представительница лево-зеленого движения Катрин Якобсдоттир. Но в то же время число женщин-парламентариев сократилось с 48 до 38%.

В Исландии гендерное равенство касается и прав мужчин. Таких как Йалмар, с которым мы встретились на съемках комедийного видео для социальных сетей.

Йальмар Йоханнссон, менеджер транспортной компании:

“Я работаю в семейной компании, но сейчас я сосредоточился главным образом на комедии. Скоро я собираюсь уйти в отпуск по уходу за ребенком на 6 месяцев, и кроме того я могу использовать положенный мне годовой отпуск. Таким образом я проведу с моим мальчиком 8 месяцев. И это возможно только в Исландии”.

В Исландии отец и мать имеют право на 3 месяца отпуска по уходу за ребенком каждый, плюс еще 3 месяца на двоих. Йалмар сможет полностью посвятить себя сыну, которого 8 месяцев назад родила его подруга Йосбра. Она работает директором одного из крупных исландских банков и недавно вышла на работу.

Йальмар Йоханнссон, менеджер транспортной компании:

“Для меня очень важно наладить связь с моим ребенком с самого начала, когда он растет, узнает что-то новое, учится”.

Йосбра Логадоттир, директор банка:

“Сначала я была в декретном отпуске и занималась всем сама. Сейчас я должна выйти на работу и передать все домашние дела мужу. Для меня очень важно вернуться на работу и сохранить зарплату, а она такая же высокая, как у мужчин. Но вообще, у нас должны быть равные права во всех областях, а не только в зарплате. Мы оба должны иметь возможность проводить время дома, и это нормально”.

Нормально? Может быть… Но не для всех. В 60% случаев именно женщины предпочитают использовать большую часть 9-месячного отпуска. Потому что по закону, родитель, находящийся в отпуске по уходу за ребенком, получает 80% от зарплаты, которая, в среднем, у мужчин выше, чем у женщин.

Вопросы равенства в Исландии изучают и в школах. Сегодня это обязательный предмет в учебных программах 27 из 33 лицеев страны.

Ханна Вильхальмсдоттир, преподаватель:

“Мы изучаем общество вместе и пытаемся понять, как и почему существует дискриминация полов. Моя цель, в первую очередь, объяснить им, что это – реальность, потому что не все это осознают. Они думают, что все в порядке вещей. Я поняла, что осознание стереотипов эмансипировало их. Но главная цель, в конце концов, – сделать их более счастливыми. Более счастливыми людьми. Более счастливые люди, создают лучшее общество”.

Тема этого дня: гомофобия. Несколько дней назад одиного из учеников школы избили на улице за то, что он гей. В дискуссии на тему форм дискриминации участвуют все ученики и здесь нет никаких табу. Урок прошел успешно.

Арнтор Сигурдссон, учащийся лицея:

“Это гораздо важнее многих других вещей, которые мы изучаем в школе. Таких как, например, биология, знаете, изучение растений. Я не думаю, что это каким-то образом пригодится нам в будущем. А вот гендерные отношения, по-моему, это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, в любой ситуации, в которую вовлечены люди”.

Ханна Вильхальмсдоттир, преподаватель:

“Я думаю, что ни в одном обществе не будет никакого равенства, если школьная система не будет вносить в это свой активный вклад. Мы формируем идеи здесь. Можно сказать, именно здесь мы сеем семена”.

Сеять семена паритета с раннего возраста. Такую задачу еще 30 лет назад поставила перед собой Маргрет Пала Олафсдоттир.

Она создала метод под названием “Хьялли”, применяемый в двадцати детских садах и начальных школах в Исландии. Принцип метода: отделить мальчиков и девочек, чтобы позволить им полностью раскрыться.

Мероприятия для всех одинаковы. Игрушки, образовательные предметы, одежда – все унисекс. Раз в день мальчики и девочки встречаются, чтобы опробовать на практике то, что они узнали. По словам педагога, этот метод помогает детям избегать стереотипного поведения, которое, по ее мнению, неизбежно в смешанных классах.

Маргрет Пала Олафсдоттир, директор детского сада:

“Мы хотим, чтобы девочки выходили из зоны комфорта. Мы хотим научить их быть шумными, кричать, прыгать, занимать места. Учим, как заставить окружающих прислушаться к ним”.

Маргрет Пала Олафсдоттир, директор детского сада:

“Мы хотим, чтобы они были как социально, так и индивидуально сильными. Мальчики – более социально квалифицированными. Если помочь им стать лучшим человеком, выйти за рамки стереотипа “мальчик-девочка”, они все способны проявить яркие индивидуальные и социальные качества. Это то, чего мы хотим – чтобы в конце концов они стали полноценными личностями”.

Именно к этому стремятся пятнадцать участниц группы “Рейкьявикурдотур” или Дочери Рейкьявика.

Эта женская рэп-группа все больше завоевывает мужскую аудиторию.

Стейнун Йонсдоттир, участница “Рейкьявикурдотур”:

“Мы просто заняли место в музыкальном пространстве, которое не предназначалось для женщин”.

Сольвейг Палсдоттир, участница “Рейкьявикурдотур”:

“Мы делаем на сцене то, что хотим, и ни о чем не думаем”.

Сольвейг Палсдоттир, участница “Рейкьявикурдотур”:

“Я думаю, что феминизм сегодня означает не только занять ваше пространство, но и не бояться быть женщиной во всех ее проявлениях. Не только красота или сексуальность, но вся палитра. Потому что, знаете, мы все еще живем в структурированном обществе, которое тянет нас вниз. И это факт”.

Девушки из Рейкьвика не привыкли стоять в стороне и участвуют в различных социальных кампаниях, как в этой акции против насилия в отношении женщин. Но не только…

Рагга Холм, “Рейкьявикурдотур”:

“Я пришла в группу не ради феминизма, а ради праздника и рэпа!”

Анна Тара Андресдоттир, “Рейкьявикурдотур”:

“Наибольший феминизм в том, чтобы жить и просто делать то, что мы делаем”.

Тордис Бьерк Торфинссдоттир, “Рейкьявикурдотур”:

“Делать, что хочешь, и говорить, что хочешь”.

Рагга Холм, “Рейкьявикурдотур”:

“И веселиться, это не только для мужчин, мы тоже можем!”

Анна Тара Андресдоттир, “Рейкьявикурдотур”:

“Вот это феминизм!”