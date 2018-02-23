Гендерное равенство в Исландии

В этом году Исландия стала первой страной в мире, где зарплаты мужчин и женщин сравнялись. Журналист euronews отправилась на этот скандинавский остров, чтобы выяснить, каким образом ему удается в течение нескольких лет занимать ведущие позиции в рейтинге гендерного равенства Всемирного экономического форума.

В исландском отделении этой знаменитой торговой сети половина сотрудников и большинство менджеров - женщины. И, по мнению генерального директора, от этого выигрывают все.

"Я думаю, что абсолютно невозможно иметь прибыльную компанию в долгосрочной перспективе, если ваши сотрудники не будут счастливы. Счастливые сотрудники производят больше, продают больше. Если половина сотрудников не будет довольна, успешным бизнес не будет", - считает Тораринн Айварссон, генеральный директор IKEA.

В Исландии равноправие начинается с дома. И мужчины, и женщины имеют право на 3-х месячный отпуск по уходу за ребенком, плюс еще 3 месяца на двоих. В этой паре мать после декретного отпуска выходит на работу - она директор банка, а отец остается дома с сыном.

"Для меня очень важно наладить связь с моим ребенком с самого начала, когда он растет, узнает что-то новое, учится", - говорит Йальмар Йоханнссон, менеджер транспортной компании.

"А для меня очень важно вернуться на работу и сохранить зарплату - она такая же высокая, как у мужчин", - говорит Йосбра Логадоттир, директор банка.

Вопросы равенства в Исландии изучают и в школах. Сегодня это обязательный предмет в учебных программах лицеев страны.

Ханна стала оним из первых преподавателей этой дисциплины еще 10 лет назад.

"Я думаю, что ни в одном обществе не будет равенства, если школьная система не будет вносить в это свой активный вклад. Мы формируем идеи здесь", - говорит Ханна Вильхальмсдоттир, преподаватель .

Однако, несмотря на равные права, в Исландии остается еще много важных, нерешенных проблем. И одна из них - высокий уровень насилия в отношении женщин.