Скандинавские страны - лидеры гендерного равенства

Исландия занимает первое место в мире по гендерному равенству. По ее пути пытаются следовать и другие государства Евросоюза. Журналист телеканала “Евроньюс” связалась с директором Европейского института гендерного равенства Вирджинией Лангбакк для того, чтобы обсудить вопросы продвижения равенства, прав женщин, борьбы с насилием в отношении женщин в странах ЕС.

euronews:

“Госпожа Лангбакк, из репортажа мы узнали, что как более жесткие законы, так и воспитание, помогают продвижению гендерного равенства. Считаете ли вы какой-то из этих путей более важным?”

Вирджиния Лангбакк, директор Европейского института гендерного равенства:

“Законы устанавливают базовые стандарты, в которых гендерное равенство связано с правами женщин или правами человека. Если у вас есть стандарты, вы можете осуществлять контроль. Вы можете заставить выполнять эти требования некоторые правительства, которым при отсутствии таких законов этот вопрос, возможно, был бы не столь интересен. А воспитание больше связано с изменением мышления, и это более длительный процесс. Подготовка к трудовой деятельности начинается еще с раннего возраста. И это, конечно, очень важно для гендерного равенства”.

euronews:

“А как вы относитесь к квотам для женщин?”

Вирджиния Лангбакк:

“Мы пока не знаем, как это повлияло на страны, в которых были введены такие квоты. Мы пока не можем их оценить. Но мы отметили, когда проводили анализ, например, по Италии или Словении, которые вводили квоты для принятия политических решений, что скачок был большим. И дебаты были широкими. Квоты заставляли людей думать. Но я также знаю, что некоторые компании, в частности – крупные корпорации, предпочитали, скорее, платить штрафы вместо того, чтобы найти подходящих женщин. Они пытались найти оправдания. Тем не менее квоты заставили людей переосмыслить ситуацию, и это, действительно, шаг вперед”.

euronews:

“Некоторые наблюдатели заявляют, что гендерное равенство легче продвигается в скандинавских странах из-за их особой культуры и истории”.

Вирджиния Лангбакк:

“Не думаю, что история – тот фактор, который создал такую ситуацию для скандинавских стран, потому что у них были те же проблемы, когда женщинам не разрешалось работать, голосовать, это вызывало горячие споры. Но женщины победили, потому что начали работать. Конечно, важную роль сыграло женское движение, но женские движения есть и в других странах. По пути, благодаря которому северные страны достигли гендерного равенства, следуют и государства Евросоюза. В чем-то это репликация. Но на самом деле они устанавливают стандарты”.

euronews:

“Каковы наиболее актуальные проблемы и сражения, которые еще предстоит выиграть для продвижения гендерного равенства в Евросоюзе?”

Вирджиния Лангбакк:

“Самая обширная область, где гендерное неравенство не сокрщается, а возрастает, это распределение личного времени – семейные обязанности, уход за близкими, за пожилыми людьми. Здесь гендерный вопрос стоит очень остро. Если треть мужчин в странах ЕС уделяют в день около часа домашним делам или выполняют хоть какую-то неоплачиваемую работу, то другие вообще ничего не делают. Далее – это проблема занятости. У нас сохраняется разрыв в пенсиях, что является результатом этой проблемы. Кроме того проблема занятости создает гендерный разрыв в оплате труда.

Еще одна областью, над которой нужно много работать, это насилие в отношении женщин, а точнее – гендерное насилие в отношении женщин”.

euronews:

“И в заключении, есть ли разрыв в Европейском Союзе – между Севером, Югом, Востоком и Западом – или это слишком упрощенное утверждение?”

Вирджиния Лангбакк:

“Да, я считаю, что это слишком упрощенный взгляд. Ведь, например, в Болгарии лучший показатель по количеству женщин, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий. Если говорить о Юге… Конечно, Испания очень много работает над насилием в отношении женщин: там принято очень много разных мер. А Италия вышла в лидеры по представительству женщин в политике”.