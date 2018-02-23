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Гаити

OXFAM на Гаити больше не работает

На Гаити временно приостановлена деятельность международной НКО Oxfam, сотрудники которой подозреваются в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

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OXFAM на Гаити больше не работает

OXFAM на Гаити больше не работает
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Правительство Гаити на два месяца приостановило в стране деятельность международной НКО Oxfam, сотрудники которой подозреваются в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Сотрудники Oxfam, оказывавшие помощь на Гаити после разрушительного землетрясения, пользовались услугами проституток и устраивали оргии на виллах, аренду которых оплачивала Oxfam.

Об этом в Порт-о-Пренсе заявил министр внешнеэкономического сотрудничества Гаити Авьоль Флерант: "Британское отделение Oxfam совершило и правонарушения, и даже, как предполагается, преступления, попирая права жертв землетрясения. Перед лицом этих фактов гаитянское правительство решило, что деятельность этого отделения благотворительной организации должна быть приостановлена со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями, касающимися статуса НКО".

Сама Oxfam две недели назад признала обвинения справедливыми. Был опубликован текст внутреннего аудита, который касался в том числе и кадровой ситуации в НКО. Четыре сотрудника Oxfam были уволены, а трое других, включая регионального директора временно отстранены от работы.

В землетрясении 2010 года на Гаити погибли более 220 тысяч человек.

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