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Франция

Полемика вокруг воплощения Жанны Д'Арк

Прокурор Орлеана начал предварительное расследование по факту "публичного провоцирования расовой ненависти и дискриминации". Речь идет о твитах сторонников национальной идентичности, протестующих против выбора метиски Матильды Эдэ Гамассу в качестве воплощения Жанны Д'Арк на ежегодном празднике

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Полемика вокруг воплощения Жанны Д'Арк

Полемика вокруг воплощения Жанны Д'Арк
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Прокурор французского города Орлеан начал предварительное расследование по факту "публичного провоцирования расовой ненависти и дискриминации". Речь идет о твитах сторонников национальной идентичности, протестующих против выбора метиски Матильды Гамассу в качестве воплощения Жанны д'Арк на ежегодном празднике в честь освобождения Орлеана от английских войск в 1429 году.

Прокуратура Орлеана намерена установить личности авторов твитов, где Матильду называют "обезьяной". Если их вина будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.

В ответном твите госсекретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Марлен Шьяппа завила о "безоговорочной поддержке ученицы лицея" - дочери польки и гражданина Бенина, выбранной из 250 кандидатов. "Жанна д'Арк не принадлежит сторонникам национальной идентичности, как и история Франции в целом, - пишет она. - Расовой ненависти нет места во Французской республике".