Прокурор французского города Орлеан начал предварительное расследование по факту "публичного провоцирования расовой ненависти и дискриминации". Речь идет о твитах сторонников национальной идентичности, протестующих против выбора метиски Матильды Гамассу в качестве воплощения Жанны д'Арк на ежегодном празднике в честь освобождения Орлеана от английских войск в 1429 году.
Полемика вокруг воплощения Жанны Д'Арк
Прокурор Орлеана начал предварительное расследование по факту "публичного провоцирования расовой ненависти и дискриминации". Речь идет о твитах сторонников национальной идентичности, протестующих против выбора метиски Матильды Эдэ Гамассу в качестве воплощения Жанны Д'Арк на ежегодном празднике
Полемика вокруг воплощения Жанны Д'Арк
Прокуратура Орлеана намерена установить личности авторов твитов, где Матильду называют "обезьяной". Если их вина будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.
В ответном твите госсекретарь по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Марлен Шьяппа завила о "безоговорочной поддержке ученицы лицея" - дочери польки и гражданина Бенина, выбранной из 250 кандидатов. "Жанна д'Арк не принадлежит сторонникам национальной идентичности, как и история Франции в целом, - пишет она. - Расовой ненависти нет места во Французской республике".