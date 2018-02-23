Испанский актёр Хоакин Рейес - мастер перевоплощения. Публика знает его сценические образы, в которых он переодевался в лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, главу француской партии "национальный фронт" Марин Ле Пен и премьера Испании Мариано Рахоя.
Неприятности с полицией у поддельного Пучдемона
Испанский актёр и мастер перевоплощения "погорел" на Пучдемоне, когда переоделся в опального политика в Мадриде
Неприятности с полицией у поддельного Пучдемона
Но очередная пародия, которую Рейес решил разыграть в мадридском парке Европа, чуть было не стоила ему ареста. В этом парке представлены миниатюры известных монументов из европейских столиц. Разумеется, актёр выбрал для съёмок макет "Атомиума" - знаковой композиции из Брюсселя, где и скрывается от испанских властей опальный каталонский лидер.
Кто-то из прохожих обратил внимание на перформанс в парке и настучал в полицию. Арестовывать поддельного Пучдемона пришли сразу шесть сотрудников органов внутренних дел. После короткого объяснения всё обошлось: актёр представился своим настоящим именем, чем немало рассмешил полицейских.