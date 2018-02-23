Ричард Гейтс, бывший советник Дональда Трампа во время предвыборной кампании в США, признал себя виновным в даче ложных показаний и сговоре. Между тем, его бывший начальник Пол Манафорт по-прежнему настаивает на своей невиновности.
Ричард Гейтс признал вину
Экс-советник предвыборного штаба Дональда Трампа Ричард Гейтс признал вину в даче ложных показаний и сговоре. Обвинения были выдвинуты спецпрокурором США Робертом Мюллером.
Ричард Гейтс признал вину
Обвинения были выдвинуты против них спецпрокурором Робертом Мюллером, который, в частности, расследует предполагаемое вмешательство России в американские выборы 2016 года. 45-летнего Гейтса также обвиняли в банковских махинациях, отмывании денег и нерегистрации в качестве иностранного агента.