На юге Европы установилась непогода. Вслед за штормовыми ветрами на итальянскую Болонью обрушились мощные снегопады. Местная снегоуборочная техника едва справляется с последствиями ненастья.
Южная Европа под снегом
На страны южной Европы обрушились мощные снегопады, нетипичные для этих мест.
Южная Европа под снегом
В Хорватии выпало столько снега, что в пятницу оказались заблокированы несколько автотрасс, включая основную, проходящую вдоль Адриатического побережья.
Природная аномалия не обошла стороной и Грецию. Многие местные жители не скрывали своей радости от возможности приобщиться к нетипичным для этих краёв зимним забавам.