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Южная Европа под снегом

На страны южной Европы обрушились мощные снегопады, нетипичные для этих мест.

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Южная Европа под снегом

Южная Европа под снегом
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На юге Европы установилась непогода. Вслед за штормовыми ветрами на итальянскую Болонью обрушились мощные снегопады. Местная снегоуборочная техника едва справляется с последствиями ненастья.

В Хорватии выпало столько снега, что в пятницу оказались заблокированы несколько автотрасс, включая основную, проходящую вдоль Адриатического побережья.

Природная аномалия не обошла стороной и Грецию. Многие местные жители не скрывали своей радости от возможности приобщиться к нетипичным для этих краёв зимним забавам.