Airbnb отметил 10-летие

Компания Airbnb, создавшая площадку для поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, отметила своё 10-летие. По этому поводу был запущен новый сервис, который в ходе торжественной презентации представил руководитель компании Брайан Чески: «Это дома Airbnb Plus. Средняя цена за ночь в них – менее 250-ти долларов в сутки. Это прекрасные дома, их хозяева – исключительные люди. Каждый из этих домов прошёл тщательную проверку на качество».