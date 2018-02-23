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Airbnb отметил 10-летие

По случаю своего 10-летия компания Airbnb запустила новый сервис - Airbnb Plus.

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Airbnb отметил 10-летие

Airbnb отметил 10-летие
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Компания Airbnb, создавшая площадку для поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру, отметила своё 10-летие. По этому поводу был запущен новый сервис, который в ходе торжественной презентации представил руководитель компании Брайан Чески: «Это дома Airbnb Plus. Средняя цена за ночь в них – менее 250-ти долларов в сутки. Это прекрасные дома, их хозяева – исключительные люди. Каждый из этих домов прошёл тщательную проверку на качество».

Проверку качества жилья класса люкс будут проводить сотрудники компании, руководствуясь списком из сотни различных критериев. За прошедшие 10 лет услугами компании воспользовались более 150 миллионов человек.

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