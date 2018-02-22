Метод Трампа: учителей вооружить, остальных - к психиатру

Дональд Трамп поддерживает повышение возрастного порога при продаже длинноствольного оружия в США. Однако запрещать свободную продажу американский лидер не считает нужным - даже после трагедии во Флориде. Более того, Трамп открыто выступил в поддержку Национальной стрелковой ассоциации, которая является крупнейшим лоббистом оружейников в Америке.

"Мы работаем над тем, чтобы поднять возрастной порог до 21 года вместо нынешних 18 лет", - заявил Трамп в четверг после совещания в Белом доме. Также, по его мнению, необходимо ужесточить процедуру проверки психического состояния людей, приобретающих огнестрельное оружие.

Чтобы не допускать стрельбы среди школьников, президент предложил раздавать оружие их учителям. Правда, не всем подряд, а только тем, кто "прошел соответствующую подготовку". Предложение "на ура" было встречено американскими оружейными компаниями.

"Мы должны сделать наши школы неприступными. Каждый день дети идут в образовательные учреждения, двери которых широко открыты для любого злоумышленника, - считает Уэйн Лапьер из Национальной стрелковой ассоциации США. - Надо сделать так, чтобы психопатам было так же сложно устроить стрельбу в школе, как в банке, ювелирном магазине или на светской вечеринке в Голливуде".

Тем временем в США продолжаются массовые митинги противников свободного оборота оружия. Нередко их организуют старшеклассники, которые не хотят повторения трагедии, подобной той, что произошла во Флориде в середине февраля. Тогда в одной из школ были убиты 17 человек - обычные подростки и их учителя.