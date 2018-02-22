Турция грозит помощникам курдов

Турция отреагировала на сообщение о прибытии в Африн на севере Сирии проправительственных ополченцев. Они будут помогать курдским "Силам народной самообороны", которых Анкара считает террористическими и месяц назад начала против них военную операцию. В четверг Генштаб Турции сообщил о "ликвидации еще 49 боевиков" . А глава турецкого МИДа Мевлут Чавушоглу заявил: