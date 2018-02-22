Турция отреагировала на сообщение о прибытии в Африн на севере Сирии проправительственных ополченцев. Они будут помогать курдским "Силам народной самообороны", которых Анкара считает террористическими и месяц назад начала против них военную операцию. В четверг Генштаб Турции сообщил о "ликвидации еще 49 боевиков" . А глава турецкого МИДа Мевлут Чавушоглу заявил:
Турция грозит помощникам курдов
Анкара заявила, что все пришедшие на помощь курдским вооружённым отрядам в сирийском Африне, будут считаться террористами и получат соответствующий ответ.
Турция грозит помощникам курдов
"Туда приехали 5-10 машин, но мы уже предприняли необходимые шаги. Для нас неважно, кто они и из какой страны - всех, кто попытается помочь курдским террористическим организациями, мы приравняем к ним самим и будем действовать соответственно".
Отряды народного ополчения, лояльные Дамаску, заявили, что направлены в Африн по указанию сирийского правительства "для отпора турецкому агрессору". Регион долгое время находился под контролем курдов, отстоявших его в борьбе с ИГИЛ. Но Турция с их присутствием вооружённых сил курдов у своих границ мириться не намерена.
Курды Афина сначала пытались создать здесь свой самоуправляемый район, но под натиском турецкой армии обратились за помощью к Дамаску.
В четверг на площади Хуррия ("Свободы") в Африне сотни сирийских курдов с флагами страны и портретами президента Башара Асада приветствовали отряды проправительственных ополченцев. По данным сирийских СМИ, прибыли около 500 человек и бронетехника, они уже заняли позиции вдоль границы.