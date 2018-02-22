Президент США Дональд Трамп пользовался шпаргалкой в ходе прошедшей в Белом доме встречи с близкими пострадавших при стрельбе во флоридской школе. Во время беседы он случайно развернул шпаргалку не той стороной, и её содержание стало известно журналистам.
Шпаргалка президента
Президент США Дональд Трамп пользовался шпаргалкой в ходе прошедшей в Белом доме встречи с близкими пострадавших при стрельбе во флоридской школе.
Шпаргалка президента
В списке были, в частности, такие вопросы: «Чем бы вы прежде всего хотели со мной поделиться по поводу пережитого? Что мы могли бы сделать, чтобы вы чувствовали себя в безопасности?» Судя по последнему пункту, в заключение встречи президент изначально намеревался заверить собеседников, что услышал и понял их.