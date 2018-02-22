Президент США заявил, что собирается рассмотреть предложение разрешить учителям ношение оружия в школе, если они прошли определенную подготовку. Это заявление Дональд Трамп сделал в рамках дискуссии с целью укрепления безопасности в учебных учреждениях.Она состоялась в Белом Доме.
Учителя с ружьем
Дональд Трамп считает, что нужно разрешить учителям носить оружие в школе. По его словам, это поможет предотвратить трагедии, подобные происшедшей во Флориде.
Учителя с ружьем
У тех, кто так или иначе пострадал от стрельбы неделю назад, это предложение вызвало удивление.
Вот что ответил президенту старшеклассник Сэмюэл Зэйф: "Я сегодня как раз прочел, что какой-то 20-летний вошел в оружейную лавку и купил полуавтоматическую винтовку, у покупателя при этом истек срок действия удостоверения личности. Почему купить оружие - это как купить леденцы?".
Отец одной из жертвы флоридской бойни Эндрю Поллак был менее дипломатичен: "Сколько еще нужно расстрелов в школе и погибших детей? Ваша администрация должна положить этому конец. И я не собираюсь сидеть сложа руки, пока подобное остается более, чем возможным".
Огонь в школе Паркленда 14 февраля открыл ее бывший ученик, 19-летний Николас Круз. Он приобрел оружие легально, несмотря на то, что ранее проходил лечение в психиатрической клинике.