Трамп хочет вооружить учителей

Президент США Дональд Трамп предлагает вооружить школьных учителей. Он утверждает, что такая мера позволит в дальнейшем предотвратить трагедии, подобные произошедшей на прошлой неделе в одной из школ штата Флорида. Об этом Трамп заявил на прошедшей в Белом доме встрече со школьниками, учителями и родственниками пострадавших при стрельбе в школах.

«Если бы один из ваших учителей умел применять огнестрельное оружие, то нападение было бы прекращено очень быстро, – заявил Трамп. – У вас были бы учителя, прошедшие специальную подготовку, и больше не было бы зоны, свободной от оружия. Маньяки – все трусы, и для них такие свободные от оружия зоны – всё равно что призыв к действию – давайте зайдём и нападём, ведь никто не станет стрелять по нам в ответ».

Жертвами стрельбы в школе города Паркленд стали в прошлую среду 17 человек, 14 получили ранения. Бывший ученик школы, 19-летний Николас Круз, открыл здесь огонь из полуавтоматической винтовки, которую приобрёл легально.

«Я против того, чтобы в школе были вооружённые учителя, – возразил Брандон Томпсон, учитель из Вашингтона. – Учителя, как и все люди, бывают эмоциональными, нервными. Этого нельзя не учитывать».

«У школьных учителей и так сейчас более чем достаточно обязанностей, и незачем возлагать на них столь огромную ответственность, наделяя смертоносной силой, лишающей жизни, – считает Марк Барден, отец застреленного школьника. – Никто не хочет, чтобы школа становилась местом перестрелки. А для невменяемого социопата, который намерен совершить убийства в школе, а затем покончить жизнь самоубийством, нет никакой разницы, вооружён там кто-то или нет. Он в любом случае намерен умереть».