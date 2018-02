ЦАР: горькое наследие войны

В больнице Боды помогают пациентам всех верований.

euronews:

“Это 102-й ребенок, родившийся с начала года в больнице Боды. Но такие моменты пока не стали обычным явлением в стране, где около половины медицинских учреждений было повреждено или уничтожено продолжающимся конфликтом”.