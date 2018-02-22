ЦАР: горькое наследие войны

Город Бода находится к западу от Банги, столицы Центральноафриканской Республики, в районе, который считается постконфликтным. Резкий контраст в сравнении с остальной частью страны. Сегодня вооруженные группы контролируют почти все центральные и южные провинции. За последний год политическая нестабильность, религиозная и межэтническая напряженность только нарастали. В Боде все еще очевидны шрамы насилия, но христиане и мусульмане постепенно учатся сосуществовать.

В больнице Боды помогают пациентам всех верований.

euronews:

“Это 102-й ребенок, родившийся с начала года в больнице Боды. Но такие моменты пока не стали обычным явлением в стране, где около половины медицинских учреждений было повреждено или уничтожено продолжающимся конфликтом”.

Today I have witnessed the birth of a beautiful girl #CAR. Here 34% of health structures have been destroyed by the ongoing conflict and the maternal mortality rate is among the highest worldwide. So, what I saw is a double gift. Well done alima</a> and eu_humanitarian aid pic.twitter.com/QquMfkQcKq — Monica Pinna (@_MonicaPinna) 7 febbraio 2018

Центральноафриканская Республика занимает второе место в мире по материнской и младенческой смертности. В этом контексте неправительственная организация ALIMA, которую финансирует Управление гуманитарной помощи ЕС, круглосуточно управляет роддомом Боды и сетью удаленных медицинских центров.

Карим Ассани, педиатр, ALIMA:

“Первая трудность, с которой мы сталкиваемся, это ограниченное количество врачей. Здесь на сто шестнадцать тысяч человек Министерство здравоохранения предоставило всего одного врача. Наша организация, со своей стороны, выделила еще двоих”.

В прошлом году с помощью НПО родилось около тысячи младенцев, было проведено более 100 операций кесарева сечения. Сложные роды в районах, где роженицы не имеют доступа к помощи, часто являются синонимами смерти.

Карим Ассани, педиатр, ALIMA:

“Эта пациентка приехала издалека, она живет в пяти километрах от ближайшего медицинского центра. Ее привезли в Боду на мотоцикле, и уже через час у нее было кесарево сечение. Это было нелегко, но, к счастью, нам удалось спасти ребенка, а также мать, которая сейчас чувствует себя очень хорошо”.

Ирен – христианка. Она отдыхает со своим ребенком рядом с мусульманкой Бинту. Это было бы невозможно несколько лет назад.

Ирен Дотуа, пациентка:

“Меня хорошо приняли, осматривали несколько раз до родов и оказали необходимую помощь”.

Тетя Ирен рассказала, что когда рожала она, до прихода НПО, условия были совсем другими.

Тетя пациентки Ирен Дотуа:

“Раньше не было таких кроватей, нам не давали мыла или противомоскитных сеток, а теперь и лекарства бесплатно”.

Роженицы недолго остаются в больнице, прежде чем отправиться домой. Бинту живет в мусульманском анклаве, который раньше был закрытым. Сегодня жители двух общин могут свободно передвигаться.

Бинту, пациентка:

“Раньше мусульмане убивали христиан, а христиане убивали мусульман. Не было еды. Теперь есть сплоченность, но нищета по-прежнему доминирует”.

В Боде и других относительно спокойных районах по-прежнему много проблем. Но в стране есть регионы, напрямую охваченные конфликтом, и там доступ к медицинским услугам отсутствует или очень ограничен. Именно там открываются новые цели для работы Управления гуманитарной помощи ЕС.

Патрик Уиленд, сотрудник европейской гуманитарной организации:

“Сотрудники гуманитарных организаций сталкиваются здесь с огромными трудностями. Есть две основные проблемы: одна из них – логистика, поскольку дороги непригодны для использования, и в большинство мест можно добраться только на самолете. Вторая – проблема безопасности, поскольку нам необходимо вести переговоры с вооруженными группами, чтобы получить доступ к людям, живущим в лагерях для перемещенных лиц. Там существует острая потребность в медицинской помощи, продовольствии, водоснабжении и защите”.

Конфликт в Центральноафриканской Республике далек от завершения. После Сирии эта страна является самой опасной для сотрудников гуманитарных организаций.